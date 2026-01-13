Аделаида (ATP). Циципас проиграл Вукичу, Шевченко, Махач, Коккинакис, Вашеро, Фучович вышли во 2-й круг, Диалло выбыл
В Аделаиде играют первый круг ATP 250.
Танаси Коккинакис победил Себастьяна Корду в первом круге в Аделаиде.
Сетка турнира здесь.
Adelaide International
Аделаида, Австралия
12 – 17 января 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
