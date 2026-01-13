Аделаида (WTA). Шнайдер, Путинцева вышли во 2-й круг, Самсонова, Потапова, Ястремская выбыли, Остапенко снялась
В Аделаиде стартовал турнир WTA 500.
Екатерина Александрова уступила Жаклин Кристиан в первом круге турнира в Аделаиде, Анна Калинская победила Елену Габриэлу Рузе.
Диана Шнайдер прошла Лейлу Фернандес, Людмила Самсонова проиграла Маркете Вондроушовой.
Adelaide International
Аделаида, Австралия
12 – 17 января 2026
WTA 500
Призовой фонд – 1 206 446 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
