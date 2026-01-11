Египтянка, выигравшая три очка за матч в Найроби, примет участие в еще одном турнире ITF. Ранее Федерация тенниса Кении приносила извинения за то, что выдала ей WC
Хаджар Абделькадер сыграет на еще одном турнире ITF. Об этом 21-летняя египтянка сообщила в соцсети.
Ранее Абделькадер сыграла на 35-тысячнике в Найроби. По ходу встречи первого круга с 1026-й ракеткой мира Лореной Шедель она выиграла только три очка. В начале матча Абделькадер не знала, в какой квадрат встать на подаче, а 20 из 24 очков на своей подаче она проиграла из-за двойных ошибок.
В основную сетку в Найроби египтянка попала wild card. После турнира Федерация тенниса Кении признала ошибку: «Мы признаем, что ей не следовало давать wild card. Мы учли этот опыт и гарантируем, что подобная крайне редкая ситуация больше не повторится».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @jumpingbhs
