Египтянка, выигравшая три очка за матч в Найроби, примет участие в еще одном турнире ITF. Ранее Федерация тенниса Кении приносила извинения за то, что выдала ей WC

Египтянка, выигравшая три очка за матч, примет участие в еще одном турнире ITF.

Хаджар Абделькадер сыграет на еще одном турнире ITF. Об этом 21-летняя египтянка сообщила в соцсети.

Ранее Абделькадер сыграла на 35-тысячнике в Найроби. По ходу встречи первого круга с 1026-й ракеткой мира Лореной Шедель она выиграла только три очка. В начале матча Абделькадер не знала, в какой квадрат встать на подаче, а 20 из 24 очков на своей подаче она проиграла из-за двойных ошибок.

В основную сетку в Найроби египтянка попала wild card. После турнира Федерация тенниса Кении признала ошибку: «Мы признаем, что ей не следовало давать wild card. Мы учли этот опыт и гарантируем, что подобная крайне редкая ситуация больше не повторится».

Угар: девушка не умеет играть в теннис, но выступила на профессиональном турнире