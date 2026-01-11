Медведев об эмоциях на корте: «Я могу злиться и даже делать плохие вещи, иногда мне приходится за это извиняться. Но я такой, какой я есть»

Медведев: я могу злиться на корте, но я такой, какой я есть.

Даниил Медведев рассказал, как относится к своей эмоциональности на корте.

Сегодня россиянин стал чемпионом турнира в Брисбене.

– Вчера вечером вы сказали, что пытались быть немного спокойнее на корте. Но очевидно, что многим болельщикам нравится ваша эмоциональность. Как вы находите между этим баланс?

– Нет, самое важное – что я всегда честен с собой. Да, я могу злиться и даже делать плохие вещи, иногда мне приходится за это извиняться. Но я такой, какой я есть. Это мои эмоции. И я понимаю, что эти эмоции могут быть как забавными, так и немного переходить черту. И в прошлом они часто стоили мне какой-то небольшой части энергии и концентрации во время мачта.

Так что, конечно, я всегда говорю, что лучше сохранять спокойствие. Это проще, но иногда я ничего не мог с собой сделать. Так что я рад, что здесь я будто бы нашел некоторый ритм, которому следовал.

Думаю, по всему миру так много болельщиков, что кому-то из них нравится злой Медведев, а кому-то спокойный Медведев. Если я буду хорошо играть и оставаться верным себе, то найдутся как люди, которые будут меня любить, так и те, кто будет меня ненавидеть, – поделился россиянин на пресс-конференции.

Медведев начал сезон с титула. Это возрождение?