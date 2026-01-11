Медведев после 22 титулов на 22 разных турнирах: «Дорогой тур ATP, не могли бы вы добавить больше городов в календарь? А то они уже заканчиваются... 😂😉»
Медведев пошутил после титула в Брисбене, попросив добавить городов в календарь.
Даниил Медведев пошутил после победы на турнире в Брисбене.
Сегодня россиянин взял 22-й титул в карьере. Все трофеи россиянин выиграл на разных турнирах.
Россиянин написал в твиттере, отметив официальный аккаунт мужского тура: «Дорогой тур ATP, не могли бы вы добавить больше городов в календарь? А то они у меня уже заканчиваются... 😂😉».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @DaniilMedwed
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости