  Даниил Медведев: «Если я смогу хорошо играть на Australian Open, то я высоко оцениваю свои шансы на титул»
Даниил Медведев прокомментировал текущую форму и шансы на титул Australian Open. Сегодня россиянин выиграл турнир в Брисбене, победив в финале Брэндона Накашиму со счетом 6:2, 7:6(1).

 – До турнира в Алматы вы не выигрывали турниры около 2,5 лет, а сейчас между двумя титулами прошло менее трех месяцев. Вы чувствуете, что старый Медведев, который далеко проходит на «Больших шлемах», вернулся? Или все еще есть слабые места, которые вы пытаетесь устранить?

– Я бы хотел сказать, что да, но через неделю начнется «Большой шлем». Никогда не знаешь, что случится – можно проиграть в первом круге, а можно и выиграть титул.

Я выложусь на полную. Я очень хорошо играю начиная с конца прошлого сезона. Мне кажется, я дошел до четвертьфинала на шести из семи последних турниров, часто выходил в полуфиналы, выиграл два титула. Так что я рад тому, какой теннис я показываю. И я знаю, что если я играю хорошо, то немногие игроки смогут меня победить легко или в целом победить.

Так что это главное. Если я смогу хорошо играть на Australian Open, то я высоко оцениваю свои шансы [на титул]. Но неизвестно, что может произойти. Иногда кто-то может выдать против тебя матч года, иногда можно попасть на Карлоса [Алькараса], Янника [Синнера], Сашу [Зверева] или кого-то еще, и они тебя обыграют.

– В прошлом году ваши результаты на «Шлемах» были не теми, которые обычно от вас ожидали. Можете ли вы рассказать нам о том, что изменилось с тех пор?

– Очевидно, что я сменил команду. Повторюсь, я вовсе не говорю, что все мои результаты сейчас связаны с этим, но прошлый год был нелегким, немного турбулентным, и смена команды помогла. Так что я этим доволен.

Пока у нас не было совместного «Большого шлема». Мне кажется, это важно, и важно то, как я играю.

Так что если я уступлю в первом круге Australian Open, играя так, как здесь, то я, в первую очередь, удивлюсь. Конечно, это будет значить, что соперник хорошо сыграл, но я выйду с матча, говоря себе: «Знаешь, это было замечательно. В следующий раз я постараюсь еще лучше». Сейчас для меня это главное. Мне удалось оставаться в настоящем моменте на протяжении всего турнира, и именно это я собираюсь делать на Australian Open, – поделился Медведев на пресс-конференции в Брисбене.

Основная сетка Australian Open начнется 18 января.

Медведев начал сезон с титула. Это возрождение?

