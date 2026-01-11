Бенчич признали лучшим игроком United Cup-2026

Белинду Бенчич признали самым ценным игроком United Cup в этом году. В составе команды Швейцарии она стала финалисткой турнира. В финале команда уступила команде Польши со счетом 1:2 по матчам.

Швейцарка провела по ходу United Cup десять встреч – по пять в одиночке и в миксте – и потерпела только одно поражение, проиграв в решающем миксте в финале. По ходу турнира Бенчич также победила в одиночке двух соперниц из топ-10: восьмую ракетку мира Жасмин Паолини и вторую ракетку мира Игу Швентек .