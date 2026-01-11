Медведев о том, что выиграл 22 титула на 22 разных турнирах: «Я никогда не ставлю целей, но сделаю это сейчас: постараюсь выиграть титул там, где я уже это делал»

Медведев: цель - постараться выиграть титул там, где я уже это делал.

Даниил Медведев заявил, что он впервые поставил себе цель. Сегодня россиянин выиграл турнир в Брисбене, победив в финале Брэндона Накашиму (6:2, 7:6(1)).

– Вы выиграли 22 титула, и все – в разных городах. Есть ли у этого какая-то причина?

– Не представляю, почему так получилось. Знаете что? Вы всегда спрашиваете меня о целях на следующий сезон, а я никогда не ставлю себе целей. Но я сделаю это сейчас: постараюсь выиграть титул там, где я уже это делал. Не уверен, что получится, но я постараюсь.

Это забавная история: 22 титула в 22 городах. Если все продолжится в Мельбурне, то замечательно. Я никогда тут не выигрывал, так что их будет тогда 23 (Медведев – финалист Australian Open 2021, 2022 и 2024 года – Спортс’‘). Я просто стараюсь изо всех сил, и, честно говоря, надеюсь, что до конца карьеры я выиграю второй титул там, где я его уже брал, – сказал Медведев на пресс-конференции.