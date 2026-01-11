  • Спортс
  • Соболенко на вопрос, имеет ли празднование победы в Брисбене отношение к Костюк: «Нет. Это была шутка для команды»
22

Соболенко на вопрос, имеет ли празднование победы в Брисбене отношение к Костюк: «Нет. Это была шутка для команды»

Соболенко прикомментировала празднование титула в Брисбене.

Арина Соболенко заявила, что празднование титула в Брисбене не имеет отношения к словам Марты Костюк. Сегодня белоруска обыграла ее в финале (6:4, 6:3). После победы Соболенко поцеловала бицепсы.

Ранее в интервью Костюк упоминала, что, по ее мнению, некоторым теннисисткам проще играть из-за высокого тестостерона. Из-за ошибки медиа, выпустившего интервью, среди таких теннисисток была упомянута Соболенко.

– Стоит ли за этим празднованием что-то конкретное?

– Нет. Думаю, по ходу игры я очень часто агрессивно пробивала навылет, когда чувствовала скорость. Так что это была шутка для команды.

– То есть это не имеет никакого отношения к...

– Нет.

– Есть ли у вас дополнительная мотивация, когда вы играете против кого-то, с кем у вас есть история взаимодействий вроде интервью в прошлом году или отсутствия рукопожатий?

– Это их позиция не обмениваться рукопожатиями. Что я могу с этим сделать? Для меня это не принципиально. Мне все равно.

Я отношусь к матчам только как теннису и как к спорту. Когда я выхожу на корт, я думаю о своей игре и о том, что мне нужно сделать, чтобы победить. Неважно, с кем я играю – с Мартой Костюк или с Джессикой Пегулой. Я выхожу на матч и борюсь за трофей. Мне есть что доказывать. Я выхожу и сражаюсь как спортсменка, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
