41

Медведев выиграл 22-й титул на 22 разных турнирах

Даниил Медведев стал чемпионом ATP 250 в Брисбене. В финале россиянин победил 33-ю ракетку мира Брэндона Накашиму со счетом 6:2, 7:6(1). Он выиграл 13 из 14 последних матчей у игроков не из топ-20.

Медведев победил во втором финале подряд – в октябре прошлого года он стал чемпионом турнира в Алматы, прервав шестиматчевую серию поражений на этой стадии.

Россиянин взял 22-й титул в карьере, причем все трофеи он выиграл на разных турнирах. В Австралии он не брал титулов с 2018-го – после того, как победил на первом турнире в карьере в Сиднее.

Это также 20-й титул Медведева на харде. Помимо россиянина, среди действующих теннисистов отметки в 20 хардовых титулов достигли только Новак Джокович (71) и Янник Синнер (21).

В понедельник Медведев прибавит одну позицию и станет 12-й ракеткой мира.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
