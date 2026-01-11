Соболенко поцеловала бицепсы после победы над Костюк

Первая ракетка мира Арина Соболенко поцеловала бицепсы после того, как обыграла Марту Костюк в финале турнира в Брисбене. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3.

Ранее Марта Костюк говорила в интервью, что некоторым теннисисткам легче играть за счет высокого уровня тестостерона: «Биологически по структуре мы все разные. У кого-то выше уровень тестостерона, у кого-то ниже. Это естественно, и, конечно, это помогает. Я чувствую, что я меньше их. Я стараюсь найти способы побеждать таких игроков, используя теннисные навыки. Но мне приходится больше работать, чтобы выигрывать очки – потому что я вынуждена бегать намного больше, чем им».

После этого Соболенко отреагировала на ее слова: «Очень забавно, что мы вообще говорим о комментариях кого-то вроде Марты Костюк. Но все, что я там услышала – просто оправдания. Она сильная девушка. У нее, вероятно, больше мышц, чем у меня, и она выглядит подтянутой и сильной. Не думаю, что это вообще ключевой момент в нашем спорте».