Бублик взял 9-й титул в карьере и дебютирует в топ-10

Александр Бублик выиграл турнир ATP 250 в Гонконге, победив в финале седьмую ракетку мира Лоренцо Музетти – 7:6(2), 6:3. Итальянец потерпел седьмое поражение в финалах подряд.

Бублик одержал 16-ю победу над соперником из топ-10 и взял девятый трофей в карьере, пятый – с июня прошлого года.

В обновленном рейтинге 28-летний казахстанец впервые войдет в топ-10 – он поднимется на одну строчку и станет десятой ракеткой мира.

