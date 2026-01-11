Соболенко после титула в Брисбене: «Спасибо моему парню – надеюсь, скоро я смогу назвать тебя как-нибудь по-другому, да?»

Соболенко намекнула парню на свадьбу.

Арина Соболенко намекнула парню на свадьбу в речи во время церемонии награждения в Брисбене. Белоруска защитила титул, обыграв Марту Костюк (6:4, 6:3).

«Поздравляю Марту и ее команду с невероятным началом сезона. Я желаю тебе всего наилучшего. Надеюсь, мы встретимся еще много раз, чтобы показать невероятный теннис.

Спасибо команде, что справляетесь со мной. Я и правда самая сложная в этом плане, а вы самые жесткие люди в мире, раз можете со мной справиться (смеется). Спасибо, ребята, я люблю вас.

Спасибо моему парню – надеюсь, скоро я смогу назвать тебя как-нибудь по-другому, да? Я просто немного поддавливаю (смеется)», – сказала первая ракетка мира в интервью на корте.

