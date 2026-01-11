Соболенко выиграла турнир в Брисбене второй год подряд

Арина Соболенко в финале турнира WTA 500 в Брисбене победила Марту Костюк со счетом 6:4, 6:3. Белоруска повела по личным встречам 5:0.

Первая ракетка мира выиграла турнир в Брисбене второй год подряд. Она также становилась чемпионкой в 2023-м, когда турнир проводился в Аделаиде, а в 2024-м она дошла до финала (уступила Елене Рыбакиной).

Белоруска взяла 22-й трофей в карьере – больше среди действующих теннисисток только у Винус Уильямс (49) и Иги Швентек (25). Для Соболенко это также первый титул после US Open-2025.