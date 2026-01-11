Циципас встречается с 28-летней экс-теннисисткой

У Циципаса новая девушка.

34-я ракетка мира Стефанос Циципас показал девушку во влоге из Намибии.

Это Кристен Томс, ей 28 лет (греку – 27). Американка ранее играла в теннис: на уровне ITF она провела 12 матчей в одиночке и пять – в паре.

Напомним, в июле прошлого года грек расстался с Паулой Бадосой.

Фото: скриншоты с канала Циципаса