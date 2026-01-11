Циципас встречается с 28-летней экс-теннисисткой
У Циципаса новая девушка.
34-я ракетка мира Стефанос Циципас показал девушку во влоге из Намибии.
Это Кристен Томс, ей 28 лет (греку – 27). Американка ранее играла в теннис: на уровне ITF она провела 12 матчей в одиночке и пять – в паре.
Напомним, в июле прошлого года грек расстался с Паулой Бадосой.
Фото: скриншоты с канала Циципаса
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Циципаса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости