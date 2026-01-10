Фонсека о том, что снялся с ATP 250 в Аделаиде: «Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться на 100% и сыграть на Australian Open»

Жоао Фонсека о травме спины: не могу сказать, что полностью восстановился.

29-я ракетка мира Жоао Фонсека снялся с ATP 250 в Аделаиде и рассказал о проблемах со спиной.

«К сожалению, я не смогу сыграть здесь. Принять такое решение было непросто. В те дни, когда мы тренировались, я каждый день чувствовал себя немного лучше, но не могу сказать, что полностью готов.

Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться на 100% и сыграть на Australian Open. Это наша главная цель. Решение еще не окончательное. Мы хотим сыграть и считаем, что это будет возможно. Поэтому сейчас сосредоточены на восстановлении. Надеюсь, что смогу вернуться сюда сильнее в следующем году.

У меня проблема со спиной с рождения, и иногда боль ощущается сильнее, чем обычно. Пять лет назад у меня уже был стрессовый перелом. Это то, что всегда будет со мной, и с этим нужно справляться. Я просто стараюсь как можно лучше восстановиться. Мы сделали МРТ, и ничего критичного не нашли, но ситуация может быть серьезной, поэтому хотим быть на 100% готовы к игре».

