Медведев о выходе в финал турнира в Брисбене: «Нравится, как я веду себя на корте и борюсь за каждое очко. Остался последний шаг»

1

Даниил Медведев высказался о победе в полуфинале в Брисбене.

13-я ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над Алексом Микельсеном в полуфинале турнира в Брисбене – 6:4, 6:2.

«Это было нелегко. Счет не отражает того, что происходило на корте. Я доволен тем, как смог действовать в ключевые моменты. Сегодня мне удалось быть чуть лучше соперника, что помогло выиграть матч. Могу быть доволен итоговым результатом. Мне нравится, как я веду себя на корте и борюсь за каждое очко. Сейчас это работает. Остался последний шаг».

Также Медведев поделился ожиданиями от финала против Брэндона Накашимы. Россиянин ведет в личных встречах с американцем – 2:0.

«Я смотрел несколько его матчей на этом турнире. Очевидно, что он играет на очень высоком уровне. Думаю, мы встречались пару раз раньше, но этого недостаточно, чтобы четко понимать стратегии друг друга. Это будет интересный матч, он в отличной форме. Посмотрим, что произойдет в финале», – сказал Медведев в интервью на корте.

«Был страх, что я уже не тот». Медведев рассказал про сезон-катастрофу

