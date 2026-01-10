«Требования продолжают ужесточать, а тело-то не железное». Соболенко – о трудном календаре

Арина Соболенко: самое нелюбимое в теннисе – расписание.

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Арина Соболенко раскритиковала плотный календарь тура.

– А что тебе больше всего не нравится в теннисе? Ну, сейчас, возможно, скажешь, что проигрывать.

– Ну, проигрывать никто не любит.

– Но что-то еще? Понятно, что для меня музыка – дело всей жизни. Но в моей деятельности есть моменты, которые вообще не нравятся. Например, гастроли. Есть ли в теннисе что-то подобное?

– Да, конечно. В первую очередь – расписание. У нас турнир на турнире и такой дикий график. Я взрослею, скорее старею, и постоянные переезды, турниры почти каждую неделю – физически это все очень тяжело.

Плюс они все больше ужесточают требования. Все больше турниров становятся обязательными. Если ты не сыграл определенное количество нужных турниров, тебя еще и штрафуют. Получается, требования продолжают ужесточать, а тело-то не железное. Вот это, наверное, самое нелюбимое – что все настолько скомкано. Из-за этого сейчас и травм становится больше.

– А сколько в среднем матчей в год ты играешь?

– В этом году [в 2025-м] я сыграла 61 или 62-63 матча (75 – Спортс’’). Звучит, будто это не так много.

– Нет. Я всегда сравниваю с баскетболом или футболом: баскетболисты в НБА играют 82-84 матча, футболисты – плюс-минус 30, ну и еще кубки.

– Но у меня это был успешный сезон, поэтому нагрузка была большой. Это очень интенсивный график, и выдерживать такой режим непросто, – сказала Соболенко в подкасте «Бэнч».

Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон

«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь