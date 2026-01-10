Окленд (ATP). Шелтон и Рууд начнут со второго круга, Монфис встретится с Марожаном
Опубликована сетка турнира ATP в Окленде.
Состоялась жеребьевка ATP 250 в Окленде, который пройдет на следующей неделе.
Бен Шелтон (1), Каспер Рууд (2), Якуб Меньшик (3) и Лучано Дардери (4) начнут со второго круга.
Джованни Мпетши Перрикар поборется с Роберто Баутиста-Агутом (WC), Нуну Боржес (8) – с Томасом Мартином Этчеверри.
Действующий чемпион Гаэль Монфис на старте сыграет с Фабианом Марожаном, а в случае победы выйдет на Рууда.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
