Окленд (ATP). Шелтон и Рууд начнут со второго круга, Монфис встретится с Марожаном

Опубликована сетка турнира ATP в Окленде.

Состоялась жеребьевка ATP 250 в Окленде, который пройдет на следующей неделе.

Бен Шелтон (1), Каспер Рууд (2), Якуб Меньшик (3) и Лучано Дардери (4) начнут со второго круга.

Джованни Мпетши Перрикар поборется с Роберто Баутиста-Агутом (WC), Нуну Боржес (8) – с Томасом Мартином Этчеверри .

Действующий чемпион Гаэль Монфис на старте сыграет с Фабианом Марожаном , а в случае победы выйдет на Рууда.

Полностью сетка здесь .