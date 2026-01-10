Ольховский о Рублеве: «Есть потенциал хорошо выступить на Australian Open»

Андрей Ольховский: у Рублева есть потенциал хорошо выступить на Australian Open.

Двукратный чемпион «Больших шлемов» в миксте Андрей Ольховский оценил перспективы 16-й ракетки мира Андрея Рублева на Australian Open.

Сегодня россиянин уступил Лоренцо Музетти в полуфинале в Гонконге – 7:6(3) 5:7, 4:6.

«Андрей последние матчи играл неплохо. Матч с Музетти был фантастически интересным. Лоренцо показал невероятный теннис в решающий момент. У Рублева было 4:5 и 15:40, где Музетти просто феноменально отыграл: свобода, скорость. Мне понравились оба теннисиста.

Не думаю, что поражение должно оставить какой-то осадок. Обидно, что проиграл. Есть потенциал хорошо выступить на Australian Open», – цитирует Ольховского «Чемпионат».