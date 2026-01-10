10

Арина Соболенко: «Хотелось бы родить в 32 и попробовать вернуться»

Арина Соболенко: сейчас думаю, что самое оптимальное – родить в 32.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, когда хочет завести детей.

– Говорят ли про материнство вообще в большом спорте? Планируют как-то, или пока не закончишь, даже нет таких мыслей?

– Конечно, есть мысли. Я всегда хотела быть молодой мамой. Это была моя мечта, но я понимала, что она нереалистична. Мне просто кажется, это так здорово: ты рано рожаешь, молодая мама, ребенок растет, и ты можешь быть с ним на одной волне. Но это уже не про меня.

В 18 лет я думала: «Добьюсь всего, рожу в 25, вернусь и продолжу выигрывать». Потом в 25: «Ну нет, рано еще, Федя, рано. Рожу в 28». Сейчас мне 27 (смеется). А теперь думаю, что, наверное, самое оптимальное – родить в 32.

Я всегда мечтала о большой семье. Трое-четверо детей. Но уже понимаю, что, наверное, не потяну. Не смогу так много и быстро рожать, один за другим, как кошка (смеется).

Я не хочу слишком строить планы – как жизнь повернется, так и будет. Я уже сделала все тесты, проверила, все ли в порядке на всякий случай, мало ли. Хотелось бы в 32 родить и попробовать вернуться.

– Прецеденты в истории тенниса есть, когда известные профессиональные спортсменки возвращались после родов?

– Ну, наверное, Серена. После возвращения она сыграла четыре финала «Шлемов». Она приблизилась к результатам, которые были до беременности, но на свой пик не вышла. Есть девчонки, которые возвращаются после родов, но пока что никто не достиг того пика, который был до беременности.

Например, в белорусском биатлоне Даша Домрачева вернулась и выиграла еще медали. И нельзя сказать, что у них спорт легче – нагрузки бешеные. Но вот почему-то в теннисе не было такого, чтобы человек был чемпионом «Большого шлема», родил, вернулся и выиграл еще. Я таких историй пока не слышала, – сказала Соболенко в подкасте «Бэнч».

Тромбы в легких и другие кошмары, которые Серена пережила после родов

Платье Соболенко на Australian Open отсылает к комбинезону Серены и мельдониевому наряду Шараповой

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал First & Red
logoWTA
logoДарья Домрачева
logoАрина Соболенко
logoСерена Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Хобарт (WTA). 2-й круг. Йович сыграет с Сарасуа, Данилович – со Стернс, Мария – с Бондар
вчера, 21:18
Australian Open. Квалификация. 2-й круг. Приданкина сыграет с Таггер, Гасанова – Микульските, Прозорова – с Маристани
вчера, 21:17
Аделаида (ATP). 2-й круг. Пол поборется с Опелкой, Коккинакис – с Вашеро, Серундоло сыграет с Муньяром, Давидович-Фокина – с Хиджикатой
вчера, 21:16
Окленд (ATP). 2-й круг. Шелтон сыграет с Комесаньей, Рууд – с Марожаном, Меньшик встретится с Медьедовичем, Мпетши Перрикар – с Норри
вчера, 21:15
Аделаида (WTA). Шнайдер сыграет с Синяковой, Киз – с Валентовой, Касаткина – с Кристиан, Мирра Андреева вышла в 1/4 финала, Калинская выбыла
вчера, 21:14
Хобарт (WTA). Радукану и Осорио доиграют в среду, Селехметьева встретится с Линетт, Йович, Ли вышли во 2-й круг, Винус, Крейчикова выбыли
вчера, 21:13
Мирра Андреева: «После побед в Дубае и Индиан-Уэллс ожидала, что смогу держать один и тот же уровень весь год. Сейчас понимаю, что это было нереалистично»
вчера, 21:12
Кафельников и Дементьева прогнозируют, что Алькарас и Синнер разыграют титул Australian Open
вчера, 20:18
Дементьева об образе Соболенко: «Все эти сторис, фотографии Арины – просто для отвода глаз. Она, мне кажется, тренируется безостановочно»
вчера, 19:37
Синнер о том, почему проводил предсезонку в Дубае: «Условия там близки к тем, что будут в Мельбурне»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
вчера, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48