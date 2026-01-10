  • Спортс
Вероника Кудерметова о пропуске Australian Open: «В канун Нового года мне сделали операцию. Какую именно – пусть это останется личным маленьким секретом»

Вероника Кудерметова о пропуске AO: пришло время уделить внимание здоровью.

30-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала, почему не выступает на старте сезона. Вчера стало известно, что россиянка снялась с Australian Open.

«Дорогие друзья! В последние дни появилось много разных предположений по поводу моего отсутствия на турнирах. Хочу лично прояснить ситуацию.

Многие из вас знают, что последние два-три года были для меня очень сложными: то травмы, то поиск нового в моем теннисе, то поиск мотивации для себя.

И вот вроде как с мотивацией и целями определилась (хочу достойно представлять свою республику, свой город), начала вставать на спортивные рельсы в полный рост, но, увы… У Всевышнего свои планы на каждого из нас! В канун Нового года мне сделали операцию. Какую именно – пусть это останется моим личным маленьким секретом!

В погоне за результатами и победами я совсем перестала уделять внимание своему здоровью. Ведь так сложно остановиться в тот момент, когда ты на подъеме и многое получается!

Вот теперь встал выбор между теннисом и здоровьем, пришло время немного остановиться и уделить наконец-то внимание себе и своему телу: подлечиться, восстановиться, наполнить свой внутренний мир новой энергией.

И уже в обновленном состоянии вернуться на корт, но уже сильнее!» – написала Кудерметова в соцсети.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Вероники Кудерметовой
