Соболенко о том, кому подражала в детстве: «Мне, конечно же, нравилось доминирование Серены»

Арина Соболенко подражала Серене Уильямс в детстве.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, кому подражала в детстве.

– Когда мы занимались баскетболом в детстве, у нас всегда были какие-то кумиры, баскетболисты любимые. Ты кому-то хотела подражать?

– Нет. Даже могу сказать, что я не так много тенниса смотрела. Когда что-то видела… Я просто была настолько в процессе, у меня все время – школа, теннис, домой, спать. То есть даже не было времени что-то смотреть или изучать. Может, я просто не особо образованная, но если я что-то видела, то мне, конечно же, нравилось доминирование Серены . Такое доминирование, кому не понравится, да? Поэтому Серена, если отвечать на твой вопрос.

– Когда мы влюблялись в баскетбол, мы сначала видели его, а потом начинали заниматься. У тебя не так было, тебя отец привел?

– Да, я просто была очень активной, и мне искали занятия, чтобы я дома не была такой активной (смеется). Плюс папа искал для меня какой-то спорт. Он не хотел, чтобы я курила или делала то, чем большинство молодежи занималось. И вот так просто рандомно выбрали теннис, – сказала Соболенко в подкасте «Бэнч».

Платье Соболенко на Australian Open отсылает к комбинезону Серены и мельдониевому наряду Шараповой

Чем, кроме тенниса, зарабатывает Арина Соболенко?