  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Хобарт (WTA). Винус стартует матчем с Марией, Радукану сыграет с Осорио, Крейчикова – со Стернс
5

Хобарт (WTA). Винус стартует матчем с Марией, Радукану сыграет с Осорио, Крейчикова – со Стернс

Опубликована сетка турнира WTA в Хобарте.

Прошла жеребьевка турнира WTA 250 в Хобарте, который стартует 12 января.

Под первым номером посеяна Эмма Радукану. Она сыграет с Камилой Осорио.

Действующая чемпионка Маккартни Кесслер (2) встретится с Ольгой Данилович, Ива Йович (3) – с Джанис Тьен.

Винус Уильямс (WC) поборется с Татьяной Марией (6), Барбора Крейчикова – с Пейтон Стернс.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoМаккартни Кесслер
logoHobart International
logoВинус Уильямс
logoТатьяна Мария
logoЭмма Радукану
logoДжанис Тьен
logoБарбора Крейчикова
logoКамила Осорио
logoИва Йович
logoОльга Данилович
logoWTA
logoПейтон Стернс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Хобарт (WTA). 2-й круг. Йович сыграет с Сарасуа, Данилович – со Стернс, Мария – с Бондар
вчера, 21:18
Australian Open. Квалификация. 2-й круг. Приданкина сыграет с Таггер, Гасанова – Микульските, Прозорова – с Маристани
вчера, 21:17
Аделаида (ATP). 2-й круг. Пол поборется с Опелкой, Коккинакис – с Вашеро, Серундоло сыграет с Муньяром, Давидович-Фокина – с Хиджикатой
вчера, 21:16
Окленд (ATP). 2-й круг. Шелтон сыграет с Комесаньей, Рууд – с Марожаном, Меньшик встретится с Медьедовичем, Мпетши Перрикар – с Норри
вчера, 21:15
Аделаида (WTA). Шнайдер сыграет с Синяковой, Киз – с Валентовой, Касаткина – с Кристиан, Мирра Андреева вышла в 1/4 финала, Калинская выбыла
вчера, 21:14
Хобарт (WTA). Радукану и Осорио доиграют в среду, Селехметьева встретится с Линетт, Йович, Ли вышли во 2-й круг, Винус, Крейчикова выбыли
вчера, 21:13
Мирра Андреева: «После побед в Дубае и Индиан-Уэллс ожидала, что смогу держать один и тот же уровень весь год. Сейчас понимаю, что это было нереалистично»
вчера, 21:12
Кафельников и Дементьева прогнозируют, что Алькарас и Синнер разыграют титул Australian Open
вчера, 20:18
Дементьева об образе Соболенко: «Все эти сторис, фотографии Арины – просто для отвода глаз. Она, мне кажется, тренируется безостановочно»
вчера, 19:37
Синнер о том, почему проводил предсезонку в Дубае: «Условия там близки к тем, что будут в Мельбурне»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
вчера, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48