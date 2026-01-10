Хобарт (WTA). Винус стартует матчем с Марией, Радукану сыграет с Осорио, Крейчикова – со Стернс
Опубликована сетка турнира WTA в Хобарте.
Прошла жеребьевка турнира WTA 250 в Хобарте, который стартует 12 января.
Под первым номером посеяна Эмма Радукану. Она сыграет с Камилой Осорио.
Действующая чемпионка Маккартни Кесслер (2) встретится с Ольгой Данилович, Ива Йович (3) – с Джанис Тьен.
Винус Уильямс (WC) поборется с Татьяной Марией (6), Барбора Крейчикова – с Пейтон Стернс.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
