Костюк об интервью про уровень тестостерона Соболенко и Швентек: «Никогда раньше мои слова не были так сильно искажены»

Марта Костюк прокомментировала интервью о тестостероне Соболенко и Швентек.

26-я ракетка мира Марта Костюк рассказала, почему ее слова про тестостерон были искажены.

В октябре Tennis365 опубликовало интервью, в котором украинка говорит , что ей нужно больше работать, чем Арине Соболенко и Иге Швентек , поскольку у них выше уровень тестостерона.

Позже издание выпустило полный фрагмент и отметило, что изначально решило не включать комментарий Костюк о том, что игроки «ничего не принимают», чтобы у материала не было спорного подтекста. Однако медиа подхватили эти высказывания и преподнесли их так, будто украинка критикует соперниц, хотя она на самом деле просто описывала свои ощущения на корте.

– В прошлом году было интервью, где вас неверно процитировали и приписали вопрос, который вам не задавали. Там были комментарии про Арину. Создало ли это сложную ситуацию между вами, учитывая, что это были не ваши слова и явно не то, что вы хотели сказать?

– Никогда раньше мои слова не были так сильно искажены. Мне было немного грустно. Создалось ощущение, когда начинаешь говорить о более глубоких вещах, люди либо пугаются, либо обижаются, либо начинают нервничать. В данном случае речь о журналисте, который меня процитировал.

Это было неприятно, потому что я люблю обсуждать разные темы и делиться разными точками зрения. В произошедшем нет моей ответственности, и, конечно, какое-то время мне было непросто, так как мои слова очень сильно исказили. С другой стороны, люди слышат и читают так, как хотят. В конце концов, я ничего с этим сделать не могу, и меня это устраивает.

– Пришлось ли вам что-то объяснять Арине или Иге?

– Нет, потому что через несколько дней вышла вторая статья, когда эта история стала довольно громкой. Сначала у меня была мысль написать им, потому что это совсем не то, что я имела в виду. Но когда вышла вторая статья, я подумала: «Ладно, ситуация достаточно прояснилась».

Если бы я сказала что-то неправильное, у меня никогда не было бы проблем извиниться или написать кому-то. Но это был не тот случай. Думаю, не так много людей прочитали вторую статью, потому что она уже не была кликбейтом – никакой драмы, неинтересно, – сказала Костюк на пресс-конференции.

Костюк о преимуществах Соболенко и Швентек: «У кого-то выше уровень тестостерона, у кого-то ниже. Я меньше их, поэтому мне приходится больше работать»

Платье Соболенко на Australian Open отсылает к комбинезону Серены и мельдониевому наряду Шараповой