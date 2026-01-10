Рублев и Хачанов второй год подряд вышли в финал парного турнира в Гонконге

Рублев и Хачанов второй год подряд сыграют в финале парного турнира в Гонконге.

Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли Васила Киркова и Барта Стивенса в полуфинале парного турнира в Гонконге. Матч закончился со счетом 7:5, 3:6, 10-8.

Россияне второй раз подряд вышли в финал турнира. В прошлом году они уступили Сандеру Арендсу и Люку Джонсону .

Оба теннисиста закончили выступление в одиночном разряде. Рублев проиграл Лоренцо Музетти в полуфинале, Хачанов – Майклу Ммо во втором круге.

В финале они встретятся с Музетти и Лоренцо Сонего .