Бублик вышел в 16-й финал в карьере

Александр Бублик вышел в финал турнира в Гонконге.

11-я ракетка мира Александр Бублик обыграл Маркоса Гирона в полуфинале ATP 250 в Гонконге – 3:6 6:4 6:2.

Казахстанец вышел в 16-й финал в карьере. Его статистика в решающих матчах – 8:7. Кроме того, Бублик выиграл семь из восьми последних финалов.

За трофей он сыграет с Лоренцо Музетти . В личных встречах Бублик ведет со счетом 2:1.