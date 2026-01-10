Бублик вышел в 16-й финал в карьере
Александр Бублик вышел в финал турнира в Гонконге.
11-я ракетка мира Александр Бублик обыграл Маркоса Гирона в полуфинале ATP 250 в Гонконге – 3:6 6:4 6:2.
Казахстанец вышел в 16-й финал в карьере. Его статистика в решающих матчах – 8:7. Кроме того, Бублик выиграл семь из восьми последних финалов.
За трофей он сыграет с Лоренцо Музетти. В личных встречах Бублик ведет со счетом 2:1.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
