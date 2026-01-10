Соболенко и рэпер L’One записали видео под песню «Тигр»
Соболенко снялась в видео под песню «Тигр» с рэпером L’One.
Первая ракетка мира Арина Соболенко и рэпер L’One сняли видео под песню «Тигр» в Дубае, а также записали совместный подкаст.
Соболенко многое связывает с образом тигрицы. Белоруска родилась в год тигра по лунному календарю (1998), на ее предплечье набита татуировка тигра, а в прошлом году она показала GQ, что ходит с теннисной сумкой и браслетом от фитнес-трекера с изображением зверя.
