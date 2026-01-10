Швентек не обыгрывает Гауфф с мая 2024-го. Она уступила американке четыре раза подряд

Коко Гауфф обыграла Игу Швентек четвертвый раз подряд.

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф обыграла Игу Швентек в полуфинале United Cup со счетом 6:4, 6:2.

Она стала второй теннисисткой после Алены Остапенко, победившей польку четыре раза подряд, и первой, кому удалось это сделать без потери сета. Ранее она прошла Швентек на итоговом турнире-2024, United Cup-2025 и тысячнике в Мадриде.

Последний раз № 2 в мире победила Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос » в мае 2024-го.

Теперь их счет в личке – 11:5 в пользу Швентек.

