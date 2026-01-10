Медведев о том, что сохраняет концентрацию в игре: «В прошлом году это не всегда получалось. Я слишком быстро начинал злиться»

Даниил Медведев: в прошлом сезоне я слишком быстро начинал злиться.

13-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, чем сезон-2026 отличается от прошлого.

Ранее россиянин вышел в финал турнира в Брисбене, обыграв Алекса Микельсена со счетом 6:4, 6:2.

– Мы очень впечатлены вашей целеустремленностью и концентрацией. Вы выглядели полностью сосредоточенным на протяжении всего турнира. Как вам удается сохранять такой настрой?

– В прошлом году это не всегда получалось. Я слишком быстро начинал злиться. На корте я действительно часто злюсь, но тогда это происходило слишком быстро, – сказал Медведев в интервью на корте.

