ATP представила пакет реформ, которые вступили в силу с сезона-2026

С 2026 года ATP 500 ввели модель распределения прибыли как на «Мастерсах».

ATP с нового сезона внедрила серию изменений в рамках долгосрочной стратегии OneVision. Они направлены на повышение гибкости календаря, защиту здоровья игроков, прозрачность финансов и общее улучшение условий в туре.

Одно из главных изменений – турниры ATP 500 перешли на модель распределения прибыли (profit-sharing), аналогичную той, что уже несколько лет применяется на «Мастерсах». Теперь призовые теннисистов напрямую зависят от коммерческих результатов турнира – это повышает прозрачность финансов и сближает интересы игроков и организаторов.

Реформа ATP 500 стала частью общей модернизации тура. В 2026 году количество зачетных турниров для рейтинга сократилось с 19 до 18, а обязательное участие в пятисотниках уменьшилось на один турнир. Благодаря этому топы получили больше свободы в планировании сезона.

Отдельный акцент сделан на защите здоровья и жизненных обстоятельств теннисистов. Впервые введен механизм замены нуля очков за пропуск «Мастерса» по причине травмы (до трех раз за сезон). Также предусмотрены послабления в обязательствах при рождении или усыновлении ребенка. На всех турнирах ATP теперь действует обязательный протокол, регулирующий действия организаторов при жаре .

Другие изменения, которые уже работают в этом сезоне:

система видеоповторов теперь доступна на всех кортах турниров ATP 500 (в 2025-м ее внедрили только на «Мастерсах», а в 2027-м она дойдет и до ATP 250);

продолжается процесс унификации мячей: почти все турниры в одной серии теперь используют мячи одного производителя – это делает условия игры более предсказуемыми и одинаковыми для всех;

продолжает действовать программа Baseline – базовая финансовая поддержка для игроков со 101-й по 250-ю строчку рейтинга: она гарантирует минимальный доход, помогает молодым теннисистам и тем, кто возвращается после травм (в 2025-м через нее выплатили больше $2 млн).

Теннисные мячи стали паршивого качества – об этом говорят игроки. Как так вышло?