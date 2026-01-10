Музетти вышел в пятый финал на харде и дебютирует в топ-5

Лоренцо Музетти дебютирует в топ-5 рейтинга по итогам турнира в Гонконге.

Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти вышел в финал ATP 250 в Гонконге, обыграв 16-ю ракетку мира Андрея Рублева . Матч завершился со счетом 6:7(3) 7:5, 6:4.

Итальянец вышел в девятый финал в карьере и пятый на харде. Он не брал титул с 2022 года, проиграв шесть последних финалов.

По итогам турнира Музетти впервые в карьере войдет в топ-5 рейтинга ATP.

В финале он встретится с Александром Бубликом или Маркосом Гироном .