Музетти вышел в пятый финал на харде и дебютирует в топ-5
Лоренцо Музетти дебютирует в топ-5 рейтинга по итогам турнира в Гонконге.
Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти вышел в финал ATP 250 в Гонконге, обыграв 16-ю ракетку мира Андрея Рублева. Матч завершился со счетом 6:7(3) 7:5, 6:4.
Итальянец вышел в девятый финал в карьере и пятый на харде. Он не брал титул с 2022 года, проиграв шесть последних финалов.
По итогам турнира Музетти впервые в карьере войдет в топ-5 рейтинга ATP.
В финале он встретится с Александром Бубликом или Маркосом Гироном.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости