Медведев вышел в 35-й финал на харде в карьере

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене.

13-я ракетка мира Даниил Медведев победил Алекса Микельсена в полуфинале ATP 250 в Брисбене – 6:4, 6:2.

Россиянин вышел в 41-й финал в карьере и 35-й на харде. Его статистика на этой стадии – 21:19.

Медведев второй раз сыграет в финале турнира в Брисбене. В 2019-м он уступил в решающем матче Кеи Нисикори.

За первый титул в сезоне он поборется с Брэндоном Накашимой . Медведев ведет в личке – 2:0.