Медведев вышел в 35-й финал на харде в карьере
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене.
13-я ракетка мира Даниил Медведев победил Алекса Микельсена в полуфинале ATP 250 в Брисбене – 6:4, 6:2.
Россиянин вышел в 41-й финал в карьере и 35-й на харде. Его статистика на этой стадии – 21:19.
Медведев второй раз сыграет в финале турнира в Брисбене. В 2019-м он уступил в решающем матче Кеи Нисикори.
За первый титул в сезоне он поборется с Брэндоном Накашимой. Медведев ведет в личке – 2:0.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
