Соболенко о форме после отдыха в межсезонье: «Возвращаюсь с шестью лишними килограммами»

Арина Соболенко: после межсезонья возвращаюсь с шестью лишними килограммами.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, в какой физической форме подходит к старту сезона.

Сегодня она вышла в финал WTA 500 в Брисбене, обыграв Каролину Мухову – 6:3, 6:4.

– Сейчас много говорят о календаре, и вы тоже высказывались на эту тему. Сколько времени на отдых вы даете себе в конце года? Вы всегда приезжаете в Австралию подготовленной и показываете отличные результаты.

– Обычно я беру пару недель отпуска – и все. Потом возвращаюсь к тренировкам.

– То есть вы полностью отдыхаете от тенниса? Даже ракетку не берете?

– Нет, вообще ничего. Ни тенниса, ни падела – никакого спорта. Потом я возвращаюсь с шестью лишними килограммами. Мне все равно, я знаю, что потом будет много физподготовки и я все сброшу.

Ладно, признаюсь, я была в зале, но просто ходила по беговой дорожке и получала удовольствие, потому что это было очень легко. Но две недели – вообще без тенниса.

– Вам нужен этот ментальный отдых? Думаете, это одна из причин вашего успеха в Австралии и на старте сезона?

– Думаю, это очень важно. Даже по ходу сезона после хорошего выступления на турнире важно взять три-четыре дня полного отдыха от тенниса, чтобы перезагрузиться и начать все заново, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Платье Соболенко на Australian Open отсылает к комбинезону Серены и мельдониевому наряду Шараповой

