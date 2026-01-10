Хуркач после победы над Фрицем: «Я дал себе время вернуться на свой уровень, а может, даже и на более высокий»

Хуркач о победе над Фрицем: я дал себе время вернуться на свой уровень.

83-я ракетка мира Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в полуфинале United Cup – 7:6(1), 7:6(2).

Поляк проводит первый турнир с июня. Он не выступал семь месяцев из-за травмы колена.

– Как бы вы оценили свой уровень игры? Удивлены, что показываете такой теннис, учитывая, что это ваш первый турнир после долгого перерыва?

– И да, и нет. В каком-то смысле я приятно удивлен, потому что не играл очень давно. Это мой первый турнир после долгого перерыва. Впервые в жизни я вернулся после такой паузы – никогда не знаешь, чего ожидать.

С другой стороны, я проделал огромную работу вне корта. Я дал себе время вернуться на свой уровень, а может, даже и на более высокий. Возможно, помогло и то, что ожидания перед турниром были немного снижены, – сказал Хуркач в интервью на корте.