Хуркач обыграл второго соперника из топ-10 на United Cup

Хуркач второй раз победил соперника из топ-10 на United Cup.

Хуберт Хуркач обыграл № 9 в мире Тэйлора Фрица в полуфинале United Cup со счетом 7:6(1), 7:6(2).

Поляк одержал 21-ю победу над игроком топ-10 в карьере и вторую на этом турнире. Ранее здесь он обыграл Александра Зверева – 6:3, 6:4.

Кроме того, он стал третьим игроком, одержавшим минимум десять побед в одиночных матчах на United Cup, после Иги Швентек (15) и Фрица (10).

Для Хуркача это первый турнир с июньского ATP 250 в Хертогенбоше. Экс-шестая ракетка мира не выступал семь месяцев из-за травмы колена.