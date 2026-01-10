Алькарас обыграл Синнера в выставочном матче в Инчхоне

Карлос Алькарас победил Янника Синнера в выставочном матче в Южной Корее.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас и вторая ракетка мира Янник Синнер провели выставочный матч на стадионе Inspire в Инчхоне.

Игра закончилась со счетом 7:5, 7:6(6) в пользу испанца.

Ранее сообщалось , что теннисисты заработают за матч примерно по 2 миллиона евро.

