Аделаида (ATP). Циципас встретится с квалифаером, Вашеро – с Кецмановичем, Давидович-Фокина и Пол начнут со второго круга
В Аделаиде состоялась жеребьевка турнира ATP 250.
Прошла жеребьевка турнира ATP в Аделаиде, который стартует 12 января.
Алехандро Давидович-Фокина (1), Томми Пол (2), Франсиско Серундоло (3) и Тэллон Грикспор (4) начнут со второго круга.
Валентин Вашеро (5) встретится с Миомиром Кецмановичем, Брэндон Накашима (6) – с Дамиром Джумхуром.
Стефанос Циципас (7) и Габриэль Диалло сыграют с квалифаерами. Они могут выйти друг на друга.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости