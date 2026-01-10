Аделаида (ATP). Циципас встретится с квалифаером, Вашеро – с Кецмановичем, Давидович-Фокина и Пол начнут со второго круга

В Аделаиде состоялась жеребьевка турнира ATP 250.

Прошла жеребьевка турнира ATP в Аделаиде, который стартует 12 января.

Алехандро Давидович-Фокина (1), Томми Пол (2), Франсиско Серундоло (3) и Тэллон Грикспор (4) начнут со второго круга.

Валентин Вашеро (5) встретится с Миомиром Кецмановичем , Брэндон Накашима (6) – с Дамиром Джумхуром .

Стефанос Циципас (7) и Габриэль Диалло сыграют с квалифаерами. Они могут выйти друг на друга.

Полностью сетка здесь .