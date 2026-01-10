Зигемунд снялась с матча против Звонаревой при счете 5:7, 0:4 в квалификации турнира в Аделаиде. Она вела 5:0 в первом сете

Лаура Зигемунд снялась с матча против Веры Звонаревой, ведя 5:0 в первом сете.

37-летняя Лаура Зигемунд снялась с матча против 41-летней Веры Звонаревой в первом круге квалификации турнира в Аделаиде – 5:7, 0:4.

В первом сете немка вела со счетом 5:0 (40:30). По ходу матча она жаловалась судье на боль в спине.

Дальше Звонарева сыграет с Терезой Валентовой .

Это второй турнир для россиянки на этой неделе. Ранее она уступила в решающем матче квалификации WTA 125 в Канберре в одиночке, а также дошла до финала основной сетки в паре.

Звонарева в 41 год: первый турнир за 1,5 года, два финала