Зверев сыграет на выставочном турнире в Коойонге перед Australian Open
Александр Зверев сыграет на январском выставочном турнире в Коойонге.
Третья ракетка мира Александр Зверев выступит на выставочном турнире в Коойонге, который пройдет 13-15 января.
Ранее в мужскую сетку заявились Карен Хачанов, Александр Бублик, Ник Кириос, Флавио Коболли, Денис Шаповалов, Фрэнсис Тиафу, Марин Чилич, Хуберт Хуркач, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Лернер Тьен и Бу Юнчаокете.
Среди женщин участие подтвердили Донна Векич, Александра Эала, Присцилла Хон и Даниэла Гантухова.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: kooyongclassic.com
