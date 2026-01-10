Зверев сыграет на выставочном турнире в Коойонге перед Australian Open

Александр Зверев сыграет на январском выставочном турнире в Коойонге.

Третья ракетка мира Александр Зверев выступит на выставочном турнире в Коойонге, который пройдет 13-15 января.

Ранее в мужскую сетку заявились Карен Хачанов , Александр Бублик , Ник Кириос , Флавио Коболли , Денис Шаповалов , Фрэнсис Тиафу , Марин Чилич , Хуберт Хуркач , Лоренцо Музетти , Маттео Берреттини , Лернер Тьен и Бу Юнчаокете .

Среди женщин участие подтвердили Донна Векич , Александра Эала , Присцилла Хон и Даниэла Гантухова .