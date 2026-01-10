1

Зверев сыграет на выставочном турнире в Коойонге перед Australian Open

Александр Зверев сыграет на январском выставочном турнире в Коойонге.

Третья ракетка мира Александр Зверев выступит на выставочном турнире в Коойонге, который пройдет 13-15 января.

Ранее в мужскую сетку заявились Карен Хачанов, Александр Бублик, Ник Кириос, Флавио Коболли, Денис Шаповалов, Фрэнсис Тиафу, Марин Чилич, Хуберт Хуркач, Лоренцо Музетти, Маттео БерреттиниЛернер Тьен и Бу Юнчаокете.

Среди женщин участие подтвердили Донна Векич, Александра Эала, Присцилла Хон и Даниэла Гантухова.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: kooyongclassic.com
