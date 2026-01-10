Аделаида (WTA). Мирра Андреева начнет матчем с Фернандес, Шнайдер – с Биррелл, Самсонова – с Вондроушовой
Опубликована сетка турнира WTA 500 в Аделаиде.
Прошла жеребьевка турнира WTA в Аделаиде, который состоится на следующей неделе.
Джессика Пегула (1) и Мэдисон Киз (2) начнут со второго круга.
Мирра Андреева (3) встретится с Лейлой Фернандес, Людмила Самсонова (7) – с Маркетой Вондроушовой.
Клара Таусон (5) сыграет с Айлой Томлянович, Эмма Наварро (6) – с Эмерсон Джонс, Диана Шнайдер – с Кимберли Биррелл.
С квалифаерами поборются Екатерина Александрова (4) и Анна Калинская. Во втором круге Александрова может выйти на Марию Саккари или Дарью Касаткину, Калинская – на Викторию Мбоко (8) или Беатрис Хаддад Майю.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости