  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Аделаида (WTA). Мирра Андреева начнет матчем с Фернандес, Шнайдер – с Биррелл, Самсонова – с Вондроушовой
8

Аделаида (WTA). Мирра Андреева начнет матчем с Фернандес, Шнайдер – с Биррелл, Самсонова – с Вондроушовой

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Аделаиде.

Прошла жеребьевка турнира WTA в Аделаиде, который состоится на следующей неделе.

Джессика Пегула (1) и Мэдисон Киз (2) начнут со второго круга.

Мирра Андреева (3) встретится с Лейлой Фернандес, Людмила Самсонова (7) – с Маркетой Вондроушовой.

Клара Таусон (5) сыграет с Айлой Томлянович, Эмма Наварро (6) – с Эмерсон Джонс, Диана Шнайдер – с Кимберли Биррелл.

С квалифаерами поборются Екатерина Александрова (4) и Анна Калинская. Во втором круге Александрова может выйти на Марию Саккари или Дарью Касаткину, Калинская – на Викторию Мбоко (8) или Беатрис Хаддад Майю.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoДарья Касаткина
logoМэдисон Киз
logoМирра Андреева
logoБеатрис Хаддад Майя
logoДжессика Пегула
logoЕкатерина Александрова
logoWTA
logoЭмма Наварро
logoЛюдмила Самсонова
logoМаркета Вондроушова
logoAdelaide International
logoЛейла Фернандес
logoМария Саккари
Эмерсон Джонс
logoВиктория Мбоко
logoКимберли Биррелл
logoАнна Калинская
logoДиана Шнайдер
logoАйла Томлянович
logoКлара Таусон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Хобарт (WTA). 2-й круг. Йович сыграет с Сарасуа, Данилович – со Стернс, Мария – с Бондар
вчера, 21:18
Australian Open. Квалификация. 2-й круг. Приданкина сыграет с Таггер, Гасанова – Микульските, Прозорова – с Маристани
вчера, 21:17
Аделаида (ATP). 2-й круг. Пол поборется с Опелкой, Коккинакис – с Вашеро, Серундоло сыграет с Муньяром, Давидович-Фокина – с Хиджикатой
вчера, 21:16
Окленд (ATP). 2-й круг. Шелтон сыграет с Комесаньей, Рууд – с Марожаном, Меньшик встретится с Медьедовичем, Мпетши Перрикар – с Норри
вчера, 21:15
Аделаида (WTA). Шнайдер сыграет с Синяковой, Киз – с Валентовой, Касаткина – с Кристиан, Мирра Андреева вышла в 1/4 финала, Калинская выбыла
вчера, 21:14
Хобарт (WTA). Радукану и Осорио доиграют в среду, Селехметьева встретится с Линетт, Йович, Ли вышли во 2-й круг, Винус, Крейчикова выбыли
вчера, 21:13
Мирра Андреева: «После побед в Дубае и Индиан-Уэллс ожидала, что смогу держать один и тот же уровень весь год. Сейчас понимаю, что это было нереалистично»
вчера, 21:12
Кафельников и Дементьева прогнозируют, что Алькарас и Синнер разыграют титул Australian Open
вчера, 20:18
Дементьева об образе Соболенко: «Все эти сторис, фотографии Арины – просто для отвода глаз. Она, мне кажется, тренируется безостановочно»
вчера, 19:37
Синнер о том, почему проводил предсезонку в Дубае: «Условия там близки к тем, что будут в Мельбурне»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
вчера, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48