Соболенко – первая теннисистка, вышедшая в финал в Брисбене три года подряд
Арина Соболенко третий год подряд вышла в финал WTA 500 в Брисбене.
Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла 20-ю ракетку мира Каролину Мухову в полуфинале турнира в Брисбене – 6:3, 6:4.
Белоруска стала первой теннисисткой, вышедшей в финал турнира WTA 500 в Брисбене три года подряд. В 2024-м она уступила в финале, а в 2025-м стала чемпионкой турнира.
За титул Соболенко поборется с Мартой Костюк.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
