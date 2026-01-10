Хаддад Майя пропустила старт сезона из-за процедуры заморозки яйцеклеток. WTA предоставит ей защищенный рейтинг

Хаддад Майя заморозила яйцеклетки по программе WTA.

58-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя пропустила первую неделю сезона из-за процедуры заморозки яйцеклеток. Об этом сообщил журналист Марио Серхио Крус со ссылкой на представителей команды бразильянки.

В подобных случаях WTA предоставляет игрокам право на защищенный рейтинг, что позволит бразильянке не терять позиции в рейтинге из-за вынужденного перерыва. Возвращение Хаддад Майи на корт запланировано на следующую неделю – на турнире в Аделаиде.

Согласно регламенту, на специальную защиту рейтинга могут рассчитывать игроки, занимающие места с первого по 750-е в одиночном или парном разряде. Для этого необходимо пропустить не менее десяти недель подряд из-за прохождения процедуры, связанной с сохранением фертильности.

Защищенный рейтинг может быть использован для заявок максимум на три турнира категорий WTA 500, 250 и 125. При этом расчет осуществляется на основе среднего рейтинга игрока за 12 недель до паузы.

