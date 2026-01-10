Гонконг (ATP). 1/2 финала. Бублик обыграл Гирона, Рублев уступил Музетти
В Гонконге прошли полуфиналы турнира ATP 250.
Андрей Рублев проиграл Лоренцо Музетти в полуфинале в Гонконге.
Александр Бублик обыграл Маркоса Гирона.
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Гонконг, Китай
5 января – 11 января 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
