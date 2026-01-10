United Cup. 1/2 финала. Польша обыграла США, Швейцария – Бельгию

В Сиднее прошли полуфиналы United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

2 января – 11 января 2026

Призовой фонд – 11 806 190 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

США – Польша – 1:2

Коко Гауфф (США) – Ига Швентек (Польша) – 6:4, 6:2

Тэйлор Фриц (США) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:7(1), 6:7(2)

Коко Гауфф / Кристиан Харрисон (США) – Катажина Кава / Ян Зелиньский (Польша) – 6:7(5), 6:7(3)

Швейцария – Бельгия – 2:1

Белинда Бенчич (Швейцария) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:3, 4:6, 7:6(0)

Стэн Вавринка (Швейцария) – Зизу Бергс (Бельгия) – 3:6, 7:6(4), 3:6

Белинда Бенчич / Якуб Поль (Швейцария) – Элиза Мертенс / Зизу Бергс (Бельгия) – 6:3, 0:6, 10-5