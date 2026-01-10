United Cup. 1/2 финала. Польша обыграла США, Швейцария – Бельгию
В Сиднее прошли полуфиналы United Cup.
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
United Cup
Сидней, Перт, Австралия
2 января – 11 января 2026
Призовой фонд – 11 806 190 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
США – Польша – 1:2
Коко Гауфф (США) – Ига Швентек (Польша) – 6:4, 6:2
Тэйлор Фриц (США) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:7(1), 6:7(2)
Коко Гауфф / Кристиан Харрисон (США) – Катажина Кава / Ян Зелиньский (Польша) – 6:7(5), 6:7(3)
Швейцария – Бельгия – 2:1
Белинда Бенчич (Швейцария) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:3, 4:6, 7:6(0)
Стэн Вавринка (Швейцария) – Зизу Бергс (Бельгия) – 3:6, 7:6(4), 3:6
Белинда Бенчич / Якуб Поль (Швейцария) – Элиза Мертенс / Зизу Бергс (Бельгия) – 6:3, 0:6, 10-5
