Синнер об Алькарасе: «На данный момент он лучший игрок мира»

Синнер: большое количество матчей с Алькарасом пошло мне на пользу.

Вторая ракетка мира Янник Синнер поделился ожиданиями от выставочного матча с Карлосом Алькарасом в Инчхоне.

«В календаре очень сложно найти окно для подобных мероприятий, поэтому мы рады, что сумели воспользоваться возможностью приехать сюда и увидеть такой интерес со стороны болельщиков. Эту энергию ощущаешь уже в аэропорту – люди действительно хотят видеть теннис вживую. Завтра постараемся подарить зрителям положительные эмоции, хотя в то же время уже думаем о том, как подойти в оптимальной форме к Australian Open . Не придумать лучшего начала сезона, чем матч против Карлоса. У нас за плечами немало ярких встреч».

О соперничестве с Алькарасом

«Я хорошо помню наш первый матч, который я проиграл [на «Мастерсе» в Париже]. В 2021-м я был далек от нынешнего уровня. Карлос на два года моложе, но уже тогда выделялся – это по-настоящему особенный игрок. Большое количество матчей друг с другом пошло мне на пользу, уверен, и ему тоже. Без этого соперничества я вряд ли оказался бы там, где нахожусь сейчас. У нас серьезная спортивная конкуренция и хорошие отношения вне корта. С удовольствием провожу каждый матч с Карлосом. На данный момент он лучший игрок мира».

О том, что они двое доминируют в туре

«Будущее предсказать нельзя, но будет интересно посмотреть, как мы справимся в разных обстоятельствах и на разных покрытиях. Год начинается в Австралии, но уже завтра мы постараемся показать здесь максимум, чтобы зрители ушли довольными. Карлос, вероятно, самый зрелищный теннисист, и у нас складывается особенное противостояние.

Посмотрим, сможем ли мы поддерживать этот уровень соперничества, как это делала Большая тройка, хоть нас и нельзя сравнивать. Мы хотим писать свою историю. В спорте нельзя никого сравнивать, потому что каждый уникален. Я рад быть частью нашего соперничества: мы оба развиваемся, подталкиваем друг друга к пределу возможностей – это самое главное», – сказал Синнер на пресс-конференции.

