Синнер не исключил возможности сыграть в паре с Алькарасом: «Возможно, это случится в этом году или в следующем. Пусть будет сюрприз»

Синнер о паре с Алькарасом: почему бы и нет.

Карлос Алькарас и Янник Синнер рассказали, могут ли они когда-то сыграть вместе в паре.

Алькарас: «Сыграть вместе хотя бы раз – этого было бы достаточно. При одном условии: я играю с форхенда, а он – с бэкхенда (улыбается). Конечно, если он не против».

Синнер: «Конечно, согласен. Мы никогда всерьез не обсуждали эту идею, но, думаю, было бы интересно хотя бы однажды выйти на корт вместе, по одну сторону сетки.

Конечно, календарь – серьезное ограничение. Мы максимально сосредоточены на одиночных турнирах, и если проходишь далеко по сетке, совмещать это с парой практически невозможно. В таком случае выпадает восстановление.

Но [сделать исключение] для одного турнира – почему бы и нет. Мы еще поговорим об этом. Возможно, это случится в этом году или в следующем. Пусть будет сюрприз».

Завтра они проведут выставочный матч в корейском Инчхоне. Сообщалось, что оба получат по 2 млн евро за участие.

