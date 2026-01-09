Циципас прилетел в Аделаиду в леопардовом костюме

Циципас прилетел в Аделаиду.

34-я ракетка мира Стефанос Циципас прибыл в Аделаиду, где на следующей неделе пройдет турнир ATP 250.

«Это называется мода, поищите в интернете💅», – твитнул Циципас.

В начале января Циципас играл за сборную Греции на United Cup . Он выиграл все три матча в одиночке, в том числе у шестой ракеткой мира Тэйлора Фрица .