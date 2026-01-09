6

Медведев о трехсетовике с Майхржаком: «По качеству ударов матч был уровня топ-10»

Медведев высоко оценил уровень тенниса в матче с Майхржаком.

13-я ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над №59 Камилем Майхржаком в четвертьфинале в Брисбене – 6:7(4), 6:3, 6:2.

«Он провел отличный матч. По качеству ударов встреча была уровня топ-10. В целом я доволен своей игрой – пожалуй, лишь в одном гейме на своей подаче в первом сете мог сыграть лучше.

Мне удалось сохранить хладнокровие и в ключевые моменты исполнить несколько отличных ударов, которые и принесли победу. Это самое главное. Я действительно очень доволен собой», – сказал Медведев в интервью на корте.

В полуфинале российский №1 сыграет с Алексом Микельсеном.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoДаниил Медведев
logoКамиль Майхржак
logoBrisbane International
logoATP
