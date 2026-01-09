Медведев обошел Сафина по количеству побед на уровне ATP
Медведев обошел Сафина по количеству побед в туре.
Даниил Медведев обыграл Камиля Майхржака в четвертьфинале в Брисбене – 6:7(4), 6:3, 6:2.
Для Медведева это 423-я победа на уровне ATP. Он обошел по этому показателю Марата Сафина (422). Среди россиян больше побед только у Николая Давыденко (482), Михаила Южного (499) и Евгения Кафельникова (609).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
